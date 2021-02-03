Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 2.66 arttı

Yurt içi üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 2.66 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 26.16 düzeyine tırmandı.

Yurt içi üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 2.66 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 26.16 düzeyine tırmandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 13.64'ü buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı