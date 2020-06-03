Yurt içi üretici fiyatları Mayıs'ta yüzde 1.54 arttı Yurt içi üretici fiyatları Mayıs ayında yüzde 1.54 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 5.53 olarak gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyatları Mayıs ayında yüzde 1.54 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 5.53 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları yılın ilk beş ayında yüzde 6.15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9.14 yükseldi.

Kaynak: DHA