Yurt içi üretici fiyatları Mayıs'ta yüzde 1.54 arttı
Yurt içi üretici fiyatları Mayıs ayında yüzde 1.54 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 5.53 olarak gerçekleşti.
03.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:05
Yurt içi üretici fiyatları Mayıs ayında yüzde 1.54 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 5.53 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları yılın ilk beş ayında yüzde 6.15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9.14 yükseldi.
Kaynak: DHA