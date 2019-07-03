Yurt içi üretici fiyatları Haziran'da yüzde 0.09 arttı, yıllık artış yüzde 25.04

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.09 arttı ve yıllık üretici enflasyonu, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 23.71'den yüzde 25.04'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, üretici fiyatları yılın ilk yarısında yüzde 8.09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32.81 yükseldi.



Kaynak: DHA

- İstanbul