Yurt içi üretici fiyatları eylül'de yüzde 0.13 arttı

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.13 arttı ve yıllık artış yüzde 2.45 düzeyine geriledi.

03.10.2019 10:07
Yurt içi üretici fiyatları eylül'de yüzde 0.13 arttı

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.13 arttı ve yıllık artış yüzde 2.45 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki dokuz aylık artış yüzde 6.53'e gerilerken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 26.44 olarak gerçekleşti.

 

Kaynak: DHA
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