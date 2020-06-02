Yurt içi uçuşlar adım adım normalleşiyor
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Yurt içi uçuşlar adım adım normalleşiyor

Normalleşme adımları kapsamında dün başlayan yurt için uçuşları bugün de devam ederken Türk Hava Yolları (THY), 4 Haziran'dan itibaren İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlarını arttırarak Türkiye'nin 34 şehrine uçuş başlatacak.

Yurt içi uçuşlar adım adım normalleşiyor
02.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:05

Normalleşme adımları kapsamında dün başlayan yurt için uçuşları bugün de devam ederken Türk Hava Yolları (THY), 4 Haziran'dan itibaren İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlarını arttırarak Türkiye'nin 34 şehrine uçuş başlatacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Nisan ayının ilk haftasında tüm iç ve dış hat seferlerine ara verilmiş, virüsün kontrol altına alınmaya başlamasıyla birlikte ise normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon olmak üzere 5 ilde tarifeli uçuşlar başlatılmıştı. Dün başlayan tarifeli iç hat uçuşları bugün de devam etti. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, virüs tedbirlerine uygun maskeli ve termal kameralardan geçerek terminale alındı. Terminale giren yolcuların bagajları ise yine virüslerden arındıran ultraviyole sistemlerden geçirilip terminale alındı. Yolcu yakınları da tedbirler kapsamında havalimanına alınmadı.

YOLCULAR TEDBİRLER DOĞRULTUSUNDA UÇUYOR

İstanbul Havalimanı işletmecisi İG, tüm tedbirleri alırken havalimanına giriş yapan yolcuların da başta sosyal mesafe olmak üzere tedbirlere uyduğu görüldü. Kontuarda görevli personeller ise tedbirler kapsamında yerleştirilen camlı bölmenin arkasından yolcuların HES kodlarıyla birlikte biletleme işlemlerini gerçekleştirdi. THY'nin tarifeli seferiyle Trabzon'a giden yolculardan Hakan Gerz, memleketi Rize'ye çay toplamaya gittiğini ifade ederek, "Uçuşa gelmeden önce tedbirimizi aldık. Gerekli maske ve dezenfektanımızı yanımıza aldık. Bütün tedbirlerimizi alıp, sosyal mesafeye uymaya mümkün olduğunda dikkat ediyoruz" dedi.

İzmir'e giden Can Bodur ise "Ailem İzmir'de yaşıyorum ailem orada yaşıyor. 3 aydan beri pandemiden dolayı annemden uzaktaydım. Özledim tabi ki gidiyorum. Tedbirlerimizi de aldık. Örneğin ellerimi çok sık dezenfekte ediyorum. Gördüğünüz üzere iki maske takıyorum. İlk iki hafta içinde evimde de maskeli kalmayı düşünüyorum. HES kodu için 2023'e kısa mesaj gönderdim. Çok pratik şekilde kodu aldım" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAN 34 ŞEHRE TARİFELİ SEFER

Normalleşme adımları kapsamında Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla da 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan Türkiye'nin 34 iline sefer başlatılacağını açıkladı. Bu tarihten THY, Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bodrum, Dalaman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu-Giresun, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'a uçuş başlatacak.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN DA ANADOLU ŞEHİRLERİNE UÇUŞLAR ARTIYOR

Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu 1 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları da, 4 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yurt içinde 27 destinasyonda 39 hatta uçmaya başlıyor. Pegasus Hava Yolları İstanbul Sabiha Gökçen'den Antalya, Ankara, İzmir, Adana, Bodrum, Trabzon, Van, Dalaman, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Gazipaşa, Hatay, Konya, Malatya, Samsun, Muş, Ordu-Giresun, Sivas, Şanlıurfa, Erzurum, Batman, Erzincan, Mardin ve Kars'a uçuş gerçekleştirecek. Ayrıca İzmir'den Adana, Ankara, Mardin, Elazığ, Kayseri, Samsun ve Trabzon'a; Adana'dan Trabzon, Antalya, Bodrum ve Van'a; Ankara'dan ise Antalya ve Bodrum'a uçacak.

(Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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