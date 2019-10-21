Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankasına odaklandı

21.10.2019 09:16

Küresel piyasalar Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantıları gündemin odağında yer alıyor.