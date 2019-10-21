Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankasına odaklandı

Küresel piyasalar Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantıları gündemin odağında yer alıyor.

21.10.2019 09:16
Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankasına odaklandı

Küresel piyasalar Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantıları gündemin odağında yer alıyor.

Kaynak: Dunya.com

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