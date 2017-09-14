Yurt İçi Piyasalar Tcmb Faiz Kararına Odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğu belirtiliyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin beklentilerle artan dolar talebi, küresel piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmasına neden oldu. Dolar endeksi, dün yüzde 0,69 yükselişle 92,5 seviyelerine çıkarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,18, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak rekorlara devam etti. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) kararları üzerinde etkili olması bakımından izleneceğini belirtiyor.



Avrupa tarafında, bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının takip edileceği belirtiliyor. Dün açıklanan Avro Bölgesi sanayi üretimi verisinin beklentilerin hafif altında kalması ve Almanya'da enflasyonun ağustosta tahminler doğrultusunda yıllık yüzde 1,8 artması sonrasında pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Avro/dolar paritesinin düşüşünden destek bulan Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kazancıyla günü tamamlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 düşüş kaydetti. Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,68 değer kaybetmesinin ardından bugün Asya piyasalarında da yüzde 0,1 azalışla 1,1870 seviyelerinde dengelendi. BoEnin bugün yüzde 0,25 olan politika faizinde ve 435 milyar sterlin olan varlık alım hedefinde değişiklik yapması beklenmiyor.



Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin hafif altında yıllık yüzde 6 artması sonrasında Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kaybederken, Japonya'da, yenin dolar karşısındaki düşüşünü sürdürmesi ve sanayi üretiminin yıllık yüzde 4,7 artmasına karşın Nikkei 225 endeksinin de yüzde 0,3 gerilediği görülüyor.



Yurt içinde, dün küresel piyasalara paralel dolar/TL'deki yükselişin sürmesi Borsa İstanbul'da satış ağırlık bir seyir izlenmesine neden oldu. BIST 100 endeksi dün yüzde 0,89 değer kaybederek günü 108.156 puandan tamamlarken, dolar/TL ise dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 3,4650 seviyelerinde dengelendi. Analistler, bugün TCMB'nin PPK toplantısının piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, yurt dışında ise BoE faiz kararı ve ABD'de enflasyon verilerinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin bugünkü PPK toplantısından herhangi bir faiz değişikliği beklemiyor. TCMB, bir önceki PPK toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,25'te sabit tutmuştu.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



11.30 İngiltere, BoE faiz kararı



14.00 Türkiye, TCMB PPK faiz kararı



15.30 ABD, ağustos ayı TÜFE



15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları