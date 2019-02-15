Yurt İçi Piyasalar S&p Değerlendirmesini Bekliyor

Küresel piyasalar negatif seyrederken, yurt içinde bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirmesi bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ocakta yıllık yüzde 2'ye gerilemesi ve perakende satışlar verisindeki sert düşüş moralleri bozarken, hükümetin kepenk kapatmasına yönelik endişeler ve ticaret müzakereleri belirsizliği de gündemi meşgul etmeye devam etti.

Ticaret müzakerelerine ilişkin düne kadar devam eden iyimserlik, kaynakların, taraflar arasında büyük fikir ayrılıkları bulunduğu söylemleri nedeniyle törpülendi. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın bütçe yasasını imzalayarak hükümetin açık kalmasını sağlayacağını ancak sınır güvenliği konusunda "ulusal acil durum" ilan edeceğini açıklaması da yatırımcıların tedirginliğini artırdı.

Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,41 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yatay seyretti. Dolar endeksi ise sınırlı bir düşüş kaydetse de 97'nin hemen üzerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İngiliz parlamentosunda, dün akşam hükümetin Brexit yaklaşımına ve AB ile varılan anlaşmayı yeniden müzakere çabasına destek veren önerge 258'e karşı 303 oyla reddedildi. İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile vardığı anlaşmanın reddedilmesine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin, "tedbir maddesi"nin AB ile yeniden müzakere etmeye çalışıyordu.

Ayrıca dün açıklanan Almanya ve Avro Bölgesi büyüme verileri beklentileri karşıladı. Bu gelişmelerle sterlin/dolar paritesi yüzde 0,44 gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesi olan 1,2773'e kadar inerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,25 artışla 1,13'ün üzerinde kapanış yaptı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,69 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde günü tamamladı.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin ocakta yıllık yüzde 1,9'dan yüzde 1,7'ye gerilemesi sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yatay seyrederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün gerçekleştirilen Soçi Zirvesi'ne yönelik iyimserlikle yüzde 0,48 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 102.130 puandan tamamladı. Dün 5,2772'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2880 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe verilerinin takip edileceğini belirterek, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen S&P'nin Türkiye değerlendirmesinin bekleneceğini ifade etti. S&P'nin, Türkiye'nin "B+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı işsizlik

10.00 Türkiye, ocak ayı bütçe dengesi

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı dış ticaret dengesi

17.15 ABD, ocak ayı sanayi üretimi

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

Kaynak: AA