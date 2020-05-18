Yurt içi piyasalar Merkez Bankasını bekliyor Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başlarken, yurt içinde, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başlarken, yurt içinde, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 800 bini, can kaybı ise 315 bini aşarken, en kötünün geride kaldığına ilişkin iyimserlik ve karantina tedbirlerinin adım adım kaldırılması piyasaları destekliyor.

ABD'de geçen hafta negatif faiz tartışmalarına "üzerinde düşündüğümüz bir araç değil" diyerek nokta koyan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, hafta sonu yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini ve halen belirsizliklerin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Geçen haftanın son işlem gününde pozitif seyreden New York borsaları, haftalık bazda ise yüzde 2'yi aşan değer kayıplarına işaret etti. Dow Jones endeksi cuma günü yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 yükseldi.

Avrupa tarafında, salgında vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesinden cesaret alan hükümetler, karantina tedbirlerini adım adım kaldırıyor.

Avusturya'da önlemleri gevşetme sürecinde üçüncü adım olarak bugünden itibaren ilköğretim okullarında eğitime yeniden başlanacak. İtalya'da kişisel bakım merkezleri, kuaförler, restoranlar, barlar, pizzacılar, dondurmacılar ve pastaneler bugünden itibaren yeniden açılırken, İspanya'da da normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçileceği bildirildi.

Bu gelişmelerle cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,24, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

Geçen hafta Çin'de açıklanan sanayi üretimi verisinin, salgından bu yana ilk kez artışa işaret etmesi sonrası pay piyasalarındaki pozitif seyir bugün devam ediyor. Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yıllık yüzde 3,4 azalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, geçen hafta başlıca dünya endekslerinden pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,97 değer kazandı. Cuma günü 100.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede tutunamayarak kazançlarının bir kısmını geri verse de günü bir önceki kapanışa göre 0,58 artışla 99.768,15 puandan tamamladı.

Geçen hafta yüzde 2,6 değer kaybederek 6,9018'e gerileyen dolar/TL ise, yeni haftanın açılışında bankalararası piyasada 6,8910 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta veri gündeminin görece sakin olduğunu belirterek, yurt içinde perşembe günü açıklanacak TCMB'nin faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Kovid-10 salgınına ilişkin haber akışının küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç, 97.200 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

Kaynak: AA