HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yurt içi piyasalar Merkez Bankasını bekliyor

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başlarken, yurt içinde, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yurt içi piyasalar Merkez Bankasını bekliyor
18.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:22

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başlarken, yurt içinde, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 800 bini, can kaybı ise 315 bini aşarken, en kötünün geride kaldığına ilişkin iyimserlik ve karantina tedbirlerinin adım adım kaldırılması piyasaları destekliyor.

ABD'de geçen hafta negatif faiz tartışmalarına "üzerinde düşündüğümüz bir araç değil" diyerek nokta koyan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, hafta sonu yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini ve halen belirsizliklerin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Geçen haftanın son işlem gününde pozitif seyreden New York borsaları, haftalık bazda ise yüzde 2'yi aşan değer kayıplarına işaret etti. Dow Jones endeksi cuma günü yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 yükseldi.

Avrupa tarafında, salgında vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesinden cesaret alan hükümetler, karantina tedbirlerini adım adım kaldırıyor.

Avusturya'da önlemleri gevşetme sürecinde üçüncü adım olarak bugünden itibaren ilköğretim okullarında eğitime yeniden başlanacak. İtalya'da kişisel bakım merkezleri, kuaförler, restoranlar, barlar, pizzacılar, dondurmacılar ve pastaneler bugünden itibaren yeniden açılırken, İspanya'da da normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçileceği bildirildi.

Bu gelişmelerle cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,24, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

Geçen hafta Çin'de açıklanan sanayi üretimi verisinin, salgından bu yana ilk kez artışa işaret etmesi sonrası pay piyasalarındaki pozitif seyir bugün devam ediyor. Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yıllık yüzde 3,4 azalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, geçen hafta başlıca dünya endekslerinden pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,97 değer kazandı. Cuma günü 100.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede tutunamayarak kazançlarının bir kısmını geri verse de günü bir önceki kapanışa göre 0,58 artışla 99.768,15 puandan tamamladı.

Geçen hafta yüzde 2,6 değer kaybederek 6,9018'e gerileyen dolar/TL ise, yeni haftanın açılışında bankalararası piyasada 6,8910 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta veri gündeminin görece sakin olduğunu belirterek, yurt içinde perşembe günü açıklanacak TCMB'nin faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Kovid-10 salgınına ilişkin haber akışının küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç, 97.200 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor Ekonomi
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü Ekonomi
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi açacağız Ekonomi
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi...
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Ekonomi
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü Ekonomi
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi Ekonomi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Çocuk Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Yurt içi piyasalar Merkez Bankasını bekliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 09:32:14. #1.15#
title