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Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın kararını bekliyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasının ardından bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

12.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:24
Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın kararını bekliyor

Küresel piyasalarda, ABD 'nın () beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasının ardından bugünkü (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Kaynak: Dunya.com

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