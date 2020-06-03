HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürürken, yurt içinde bugün açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisi takip edilecek.

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı
03.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:03

Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürürken, yurt içinde bugün açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisi takip edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin dünya genelinde 380 bini, vaka sayısının da 6 milyon 400 bini geçmesi ve ABD'de yayılan protesto gösterilerine karşın ekonomilerin yeniden açılması ile pay piyasalarındaki iyimserlik devam ediyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar devam ederken, ABD Kara Kuvvetleri'ne bağlı asker ve helikopterler, Washington DC yakınındaki Andrews Hava Üssü'ne konuşlandırıldı.

Protesto gösterilerine ilişkin gelişmeler endişeye neden olsa da New York borsasında Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlerin gevşetilmesi ile ekonomilerin yeniden açılacağı iyimserliğinin fiyatlanması dikkati çekti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,05, S&P 500 endeksi yüzde 0,82 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.

Avrupa borsalarında da yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,02 artış kaydetti. Avro/dolar paritesi ise 16 Mart'tan bu yana ilk kez 1,12'nin üzerine çıktı.

Bugün açıklanan verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Çin'de beklentilerin çok üzerinde artarak 55'e çıkarken, Japonya'da sınırlı yükselişle 26,5 oldu. Veriler sonrası küresel piyasalarda devam eden risk iştahının da etkisiyle pay piyasalarında alıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,8 değer kazandı.

Yurt içinde, yükselişini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77'lik artışla 108.097,27 puandan tamamladı. Dün, gün içinde 6,6874 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalarak 6,7131'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7180 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda bol likidite ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserliğin risk iştahını artırdığını belirtti.

Yatırımcıların pay piyasalarına ilgisinin devam ettiğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde, ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI ile yurt içinde mayıs ayı enflasyonunun öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,92 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,92) göre, bir önceki ay yüzde 10,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,90'a düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, mayıs ayı hizmet sektörü PMI ve işsizlik oranı

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı işsizlik oranı

15.15 ABD, ADP mayıs ayı özel sektör istihdamı

16.45 ABD, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, nisan ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, mayıs ayı ISM imalat dışı PMI

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz tarihi kredi geliyor Ekonomi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz tarihi kredi geliyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor Ekonomi
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Ekonomi
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Ekonomi
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Ekonomi
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu Ekonomi
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Hasan Polatkan Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Birce Akalay Şeyma Subaşı Haldun Dormen
Spor Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio Bülent Korkmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 09:06:12. #1.14#
title