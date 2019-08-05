Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kızışacağına ilişkin beklentilerle negatif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi takip edilecek.

5.08.2019 09:26
Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kızışacağına ilişkin beklentilerle negatif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi takip edilecek.

Kaynak: Dunya.com

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