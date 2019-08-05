Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı
Küresel piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kızışacağına ilişkin beklentilerle negatif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi takip edilecek.
Küresel piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kızışacağına ilişkin beklentilerle negatif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com
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