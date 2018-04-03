Yurt İçi Piyasalar Enflasyon Verisine Odaklandı

Küresel piyasalar, ticaret savaşları endişeleri, ABD'de beklentileri karşılamayan veriler ve teknoloji şirket hisselerinde etkisini artıran satışlarla negatif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak enflasyon verisi takip edilecek.

ABD'de ticaret savaşlarının kızışacağı endişeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimine ilişkin belirsizlikler ve açıklanan SIM imalat sanayi ile inşaat harcamaları verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından New York borsasında sert düşüşler görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 1,90, S&P 500 endeksi yüzde 2,23 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,74 değer kaybederken, dolar endeksi ise 90 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, 4 günlük Paskalya tatili sonrası piyasalar bugün işleme açılacak. İkinci çeyreğin ilk işlem gününde ABD piyasalarındaki sert düşüşlerin Avrupa borsalarını açılışta negatif etkileyebileceği belirtiliyor. Avro/dolar paritesi, dün ABD piyasalarında yüzde 0,16 değer kaybederek 1,2283'e gerilemesi sonrasında bugün yatay bir seyir izliyor.

Bugün Asya pay piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesi olan 105,9'dan işlem görüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki yükseliş ve New York borsasında etkili olan satış baskısının etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 azalışla 114.442 puandan tamamladı. Dün 3,9726'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 3,9770 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda oynaklığın arttığını belirterek, korku endeksinin de 20 sınırından 25'e kadar çıktığına dikkati çekti. Ticaret savaşlarına ilişkin algıyı değiştirebilecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde ana belirleyici olacağını ifade eden analistler, cuma günü ABD'de açıklanacak istihdam raporu öncesinde dalgalı seyrin devam edebileceğini söyledi.

Analistler, yurt içinde ise bugün açıklanacak enflasyon verisi ile Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, Rusya Federasyonu Devlet Bas¸kanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın Türkiye'de gerçekleştireceği Suriye konulu zirve öncesinde konuyla ilgili haber ve açıklamaların takip edileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye'ye gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Putin ile Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma törenine de katılacak.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 113.400 seviyesinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olacağına değinen analistler, dolar/TL'de ise 3,9830 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,95 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,95) göre, bir önceki ay yüzde 10,26 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,19'a gerileyeceği öngörülüyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı TÜFE

10.55 Almanya, mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, mart ayı imalat sanayi PMI