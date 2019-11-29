Yurt içi piyasalar dış ticaret verilerine odaklandı
Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong adımı sonrası devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerle negatif seyrederken, yurt içinde, bugün açıklanacak Finansal İstikrar Raporu ve dış ticaret istatistikleri takip edilecek.
29.11.2019 09:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:36
Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong adımı sonrası devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerle negatif seyrederken, yurt içinde, bugün açıklanacak Finansal İstikrar Raporu ve dış ticaret istatistikleri takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com