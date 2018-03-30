Yurt İçi Piyasalar Dış Ticaret Verilerine Odaklandı

Küresel piyasaların neredeyse tamamının paskalya tatili nedeniyle kapalı olduğu haftanın son işlem gününde, yurt içinde açıklanacak dış ticaret verileri takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamaları ve attığı adımlar ile piyasaların en önemli gündemi olmaya devam ediyor. Trump, dün Güney Kore ile ticaret anlaşmasını, Kuzey Kore ile uzlaşmaya varana kadar bekletebileceğini belirtirken, e-ticaret devi Amazon'u sosyal medya üzerinden sert bir şekilde eleştirmesi dikkati çekti.

Ayrıca, Trump'ın çok yakında Suriye'den çekilebileceklerini açıklaması da bölgedeki ABD tutumuna ilişkin soru işaretlerini artırdı. Bu gelişmelerin yanı sıra dün ABD'de açıklanan kişisel gelir ve harcamalar beklentiler düzeyinde artarken tüketici güven endeksi ise tahminlerin altında kaldı.

ABD'de Paskalya tatili öncesinde haftanın son işlem gününde tahvil faizlerindeki gerilemeden destek bulan pay piyasaları yüzde 1'in üzerinde değer kazanırken, dolar endeksi ise 90'ın hemen üzerinde yatay bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 1,07, S&P 500 endeksi yüzde 1,38 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,64 değer kazandı.

Avrupa borsalarında da bugün başlayan tatil öncesinde dün pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,6 ile beklentilerin hemen altında açıklanması sonrasında DAX endeksi yüzde 1,31, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,17 değer kazandı.

Bugün Japonya'da başta sanayi üretimi olmak üzere yoğun veri akışı takip edilirken, Hong Kong piyasalarında resmi tatil nedeniyle işlem yapılmadı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,97 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazandı. Japonya'da sanayi üretimi artışı yüzde 4,1 ile beklentilerin altında kaldı.

Yurt içinde, dün açıklanan yüzde 7,4'lük 2017 büyümesi, Türkiye'yi G20'nin en hızlı büyüyen ülkesi konumuna getirirken, dolar/TL 4,0163 seviyesinden hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 3,9347'ye kadar geriledi. BIST 100 endeksi ise büyüme verisinin ardından analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 113.400 puan seviyesinde güçlenen alımlarla yükselişe geçerek, günü yüzde 0,63 artışla 114.845 puandan tamamladı.

Analistler, dolar/TL'nin bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 3,9480 seviyesinden işlem gördüğünü kaydederek, ABD ve Avrupa piyasalarının kapalı olması nedeniyle kurlardaki düşüş eğiliminin devam edebileceğini ifade etti.

Bugün saat 10.00'da açıklanacak şubat ayı dış ticaret açığı verisinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 puanın destek, 117.700 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.