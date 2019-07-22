Yurt içi piyasalar, bu hafta Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, geçen hafta pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Yurt içi piyasalar, bu hafta Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, geçen hafta pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et