28.10.2019 18:34

Yurt genelinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

- Tekirdağ'da Atatürk anıtına çelenk sunuldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96.yılı kutlamaları kapsamında Tarihi Tekirdağ Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tören kapsamında, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Garnizon Komutanı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak anıta çelenk sundu.

Çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım "İstiklal ve istikbalimizin başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, en büyük ve en kıymetli emanetiniz olan cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıldönümünü Türk milleti olarak büyük bir heyecanla idrak ediyoruz. 600 yıllık bir cihan devleti olan Osmanlı Devleti'nin mirası üzerinde yükselen cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin müşterek vazifesidir. Aziz milletimiz cumhuriyetine, demokrasisine ve milli iradesine yönelik tehditleri bertaraf edeceğini ve bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını bu güne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Hiç şüphe yok ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. 96.yıl kuruluş yıldönümüne aziz hatıranızı yad ediyor. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ibarelerine yer vererek anıt şeref defterini imzaladı.

Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

SİİRT - Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Siirt'te cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, kamu kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk konulmasıyla tören sona erdi.

Denizli'de 29 Ekim 'Cumhuriyet Bayramı' kutlamaları başladı

DENİZLİ - Denizli'de 29 Ekim 'Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları çelenk sunum töreni ile başladı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Metin Düz, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Milletvekilleri, Protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldığı tören çelenk sunumu sonrası saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla ardından sona erdi.

Milli Mücadele şehrinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Vali Kaymak: "Cumhuriyete hayat veren ruh, dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır"

SAMSUN - Milli Mücadele'nin başladığı şehir Samsun'da Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri başladı.

İlkadım ilçesinde başlayan kutlama etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anıt Park'ta çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumu sonrası Sahra Sıhhiye Okulu Bandosu eşliğinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Anıt Şeref Defteri Vali Osman Kaymak tarafından imzalandı.

Vali Kaymak, şeref defteri mesajında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin her satırının çetin mücadelelerle dolu kahramanlıklarla dolu olduğunu, bu kahramanlıklarla övünerek emanete kararlılıkla sahip çıktıklarını, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için azimle ve inançla çalıştıklarını ifade ederek, "Milletimiz bu süreçte bağımsızlığından ödün vermedi. Öngördüğünüz büyük hedeflerin ışığında Cumhuriyetin temel değerlerini korumaya ve sürdürmeye kararlıyız. Cumhuriyete hayat veren ruh, dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe demokrasi destanı olarak kazınan 15 Temmuz direnişi de bu ruh ve iradenin gözler önüne serilişidir" dedi.

Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirildi

Tören sonrası Polis Akademisi, İlkadım 19 Mayıs Lisesi Hava Merasim Bölüğü ile Ticaret Lisesi bandoları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Ondokuz Mayıs Bulvarı boyunca devam eden yürüyüş, İstiklal (Çiftlik) Caddesi üzerinde bulunan Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü önünde tamamlandı.

Yürüyüşe ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, ilçe belediye başkanları çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

7'den 70'e "Cumhuriyet Korteji"

KARABÜK - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Karabük'te "Cumhuriyet Korteji" yapıldı. Korteje 7'den 70'e yüzlerce kişi katıldı.

İstasyon Caddesi'nden başlayan ve Kent Meydanı'nda sona eren korteje, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, daire müdürleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

belediye bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşte 70'den 70'e yüzlerce vatandaş ve öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Atatürk Anıtı'nda devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Karabük Valisi Fuat Gürel ve Belediye Bakan Yardımcısı Berker, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kaynak: İHA