Yurt genelindeki üç günlük hız denetiminde 20 bin 126 işlem yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yurt genelindeki üç günlük hız denetiminde 20 bin 126 işlem yapıldı

23.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:12
Yurt genelindeki üç günlük hız denetiminde 20 bin 126 işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 3 gün süreyle yurt genelinde eş zamanlı yapılan radarla hız denetiminde, 20 bin 126 araç veya sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 3 gün süreyle yurt genelinde eş zamanlı yapılan radarla hız denetiminde, 20 bin 126 araç veya sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde trafik kazalarının nedenlerinin ilk sırasında gelen aşırı hızın önlenmesi ve sürücülerin, trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmasını sağlamak amacıyla 13-14-15 Mart'ta ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı.

Denetimlerde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 20 bin 126 araç veya sürücüye işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Binnur Kaya Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yurt genelindeki üç günlük hız denetiminde 20 bin 126 işlem yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 17:17:03. #1.16#
title