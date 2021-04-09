Yurt genelindeki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yurt genelindeki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Yurt genelindeki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Yurt genelinde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı
Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı

Yurt genelinde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde mart ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde yayımladı.

Görüntülerde, Ankara, Adıyaman, Karaman, Afyonkarahisar, Artvin, Düzce, Iğdır, Batman, Gaziantep, Burdur, Çankırı, Çorum, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Diyarbakır, Malatya, Kütahya ve Osmaniye'de kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları yer alıyor.

Trafik Başkanlığı, görüntülerde, "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi." notunu da paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Burak Deniz Dilan Çıtak Demet Akalın
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yurt genelindeki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:54:33. #1.16#
title