Yurt genelindeki 'Hız Denetimleri'nde 11 bin 809 araç ile sürücüye işlem yapıldı
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Yurt genelindeki 'Hız Denetimleri'nde 11 bin 809 araç ile sürücüye işlem yapıldı

Yurt genelindeki 'Hız Denetimleri'nde 11 bin 809 araç ile sürücüye işlem yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) ülke genelinde 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 'Hız Denetimleri'nde kural ihlali yapan 11 bin 809 araç/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) ülke genelinde 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 'Hız Denetimleri'nde kural ihlali yapan 11 bin 809 araç/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde 24 saat esasına göre eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi. Avrupa Trafik Polisleri Ağı'na (ROADPOL) üye tüm ülkelerde uygulanmaya başlanan 'Aşırı Hızla Mücadele' etkinliği kapsamında 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde kural ihlali yapan 11 bin 809 araç sürücüye işlem yapıldı.

Konuya ilişkin EGM tarafından yapılan açıklamada, "Karayolu trafik güvenliğinin geliştirilmesine yönelik olarak ülkemizin de üyesi bulunduğu Avrupa Trafik Polisleri Ağı (ROADPOL) tarafından sürücülere trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırmak amaçlı denetim ağırlıklı faaliyetler yürütülmektedir. ROADPOL tarafından tüm üye ülkelerde başlatılan 'Aşırı Hızla Mücadele' etkinliği kapsamında 21 Nisan 2021 Çarşamba günü 24 saat esasına göre ülke genelinde eş zamanlı 'Hız Denetimleri' gerçekleştirildi. 11 bin 809 araç/sürücüsünün hız ihlali yaptığı tespit edilerek işlem uygulandı. Sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız kurallarına uymaları hatırlatılır, denetimlerin devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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