Yurt genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi

Türkiye genelinde yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetimlerde, 5 bin 62 trafik ihlali tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8-9 Ocak'ta ülke genelinde kara yollarında yük taşımacılığı yapan 53 bin 40 araç ve sürücü denetlendi.

Denetimlerde 781 sürücünün aracında takograf bulundurmadığı veya kullanmadığı, 510 sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadı belirlendi.

143 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı ve 488 aracın yasal hız sınırlarına uymadığı tespit edildi.

Ayrıca 5 bin 62 trafik ihlali tespit edilerek sürücüler hakkında işlem yapıldı.

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

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