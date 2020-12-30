Yurt genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi

Polis ekiplerince yurt genelinde eş zamanlı olarak yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen 7 bin 12 kural ihlaline, cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerince yurt genelinde eş zamanlı olarak yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen 7 bin 12 kural ihlaline, cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yük taşıyan araç şoförlerinin trafik ihlallerini önlemek amacıyla 26-27-28 Aralık'ta ülke genelinde eş zamanlı özel denetim yapıldı.

Denetimlerde, 77 bin 974 araç ve sürücü kontrol edilirken, 1225 sürücünün araçlarında takograf bulundurmadığı, 854 sürücünün de çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı belirlendi.

Kontroller sonucunda 103 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı, 1152 aracın ise yasal hız sınırlarına uymadığı tespit edildi.

Denetimlerde tespit edilen toplam 7 bin 12 kural ihlaline yönelik işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay