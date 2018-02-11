Yurt Genelinde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığının koordinesinde 81 ilin emniyet müdürlüklerince yasa dışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla uygulamalar gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, il emniyet müdürlüklerince, temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeye önem veren yöntemler ile mevcut huzur ve güven ortamının devamı, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasa dışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla yurt genelinde 14.00-18.00 saatlerinde bin 741 ekip ve 5 bin 441 personelin katılımıyla 4 bin 756 iş yeri kontrol edildi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynatan iş yerleri ve oynatan şahıslar ile ilgili 7258 sayılı kanun gereğince adli işlem yapıldı. Bahis oynayan şahıslara ise ilgili kanun gereği 5 bin ila 20 bin lira arasında idari para cezası kesildi.