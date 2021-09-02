Yurt genelinde trafik ihlalleri denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 28-30 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde eş zamanlı "ihbarlı özel denetim" gerçekleştirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 28-30 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde eş zamanlı "ihbarlı özel denetim" gerçekleştirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte güvenliğin sağlanması ve kural ihlallerinden ötürü meydana gelebilecek olumsuz durumların önlenmesi amacıyla 28-30 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde eş zamanlı "ihbarlı özel denetim" gerçekleştirildiğini duyurdu. Toplamda 13 bin 606 kural ihlalinin tespit edildiği denetimlerde; 2 bin 481 sürücüye ve yolcuya emniyet kemeri takmamaktan, 2 bin 211 sürücüye ise seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan dolayı işlem yapıldığı belirtildi. 4 bin 290 sürücünün kırmızı ışıktan geçtiği belirlenen denetimlerde 505 araç trafikten men edilirken, 54 sürücünün belgesi de geçici olarak geri alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı