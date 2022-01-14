Yurt genelinde toplu taşıma araçları ve şoförler denetlendi
Türkiye genelinde toplu taşıma araçları ve şoförlerine yönelik denetimlerde 2 bin 210 trafik ihlali tespit edildi.
Türkiye genelinde toplu taşıma araçları ve şoförlerine yönelik denetimlerde 2 bin 210 trafik ihlali tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 8-9 Ocak'ta 24 bin 771 toplu taşıma aracı ve şoförü denetlendi.
Denetimlerde, 394 aracın fenni muayenesi ve 83 aracın da sigortasının bulunmadığı, 266 aracın ise taşıma kapasitesi üzerinde yolcu taşıdığı belirlendi.
250 sürücünün/yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı, 205 şoförün kırmızı ışık kural ihlali yaptığı, 191 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edildi.
Toplam 174 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, 2 bin 210 trafik ihlali saptanarak sürücüler hakkında işlem yapıldı.
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AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri