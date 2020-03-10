Yurt genelinde son bir haftadaki narkotik operasyonlarında 3 bin 260 kişi yakalandı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Yurt genelinde son bir haftadaki narkotik operasyonlarında 3 bin 260 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son bir haftada 59 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 260 şüpheli gözaltına alındı.

10.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:46
Yurt genelinde son bir haftadaki narkotik operasyonlarında 3 bin 260 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son bir haftada 59 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 260 şüpheli gözaltına alındı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 171 kilogram esrar, 136,5 kilogram eroin, 10 kilogram skunk, 27 kilogram metamfetamin, 6 kilogram bonzai ve 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen 22 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 59 bin 358 liraya el konuldu, 59 ilde 3 bin 260 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

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Manşet

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