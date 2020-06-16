Yurt genelinde radarla hız denetimi: 41 bin sürücüye ceza EMNİYET Genel Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde radarla hız denetimi yaptı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde radarla hız denetimi yaptı. Denetlenen 72 bin 936 sürücüden 41 bin 270'inin hız ihlali yaptığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 12-14 Haziran tarihleri arasında yurt genelinde 3 gün süreyle hız denetimleri yapıldı. 72 bin 936 araç ve sürücü denetlendiği uygulamalarda, 41 bin 270 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edildi. Ayrıca 149 araç sürücüsünün de seyir halinde cep telefonu kullandığı belirlendi. Hız ihlaliyle birlikte çeşitli trafik kurallarına uymadığı belirlenen 43 bin 855 kişi hakkında işlem yapıldı. Söz konusu denetimlerin sürekli olarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA