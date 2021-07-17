Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

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Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9 gün olması kararlaştırılan Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde yurdun çeşitli noktalarında meydana gelen kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 15 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Gaziantep-Nizip kara yolunun 10. kilometresinde Ali Mustafaoğlu idaresindeki 06 BUP 447 plakalı otomobille Bekir Çiftçi yönetimindeki 23 AAD 084 plakalı kamyonet çarpıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mustafaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer sürücü Çiftçi de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Çankırı-Yapraklı kara yolu İnaç köyü mevkisinde, A.Y. idaresindeki yabancı plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Uludağ'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uludağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

D-100 kara yolunun Bolu Yeniçağ mevkisi Mengen kavşağında Tuncer D. yönetimindeki 34 LDM 658 plakalı minibüs, Gülümser G'nin kullandığı WES GD 369 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, minibüsteki 8 yolcu yaralandı.

Yaralılar, Bolu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aksaray'daki kazada 4 kişi yaşamını yitirdi

Aksaray'ın Arotol-Yeşilova beldesi yolunda, Ali İhsan Çomuk idaresindeki 68 KL 339 plakalı otomobil, düğün konvoyunda bulunan Yasin Sert kontrolündeki 68 ACB 027 plakalı ve Burak Akbulut yönetimindeki 68 BG 425 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Almanya'dan memleketi Aksaray'a izne geldiği öğrenilen Ali İhsan Çomuk ve eşi Elmas Çomuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne Gönül Bildirici ve oğlu Hüseyin Bildirici de yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 4 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Kızılören bölgesinde, T.D. yönetimindeki 10 ADD 664 plakalı otomobil yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile karısı Y.D. (59) Pınarbaşı Devlet Hastanesi, otomobildeki Y.E. (27), E.E. (30) ve B.K.E. (30) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü T.D. ve eşi Y.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer