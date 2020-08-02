Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaşamını yitirdi, 102 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaşamını yitirdi, 102 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, saat 17.00 itibarıyla son 24 saatte farklı şehirlerde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 102 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Bayram tatilinin başladığı arife gününden bu yana meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ölü sayısı 15'e, yaralı sayısı da 256'ya yükseldi.

Adana'daki trafik kazasında 4 kişi öldü

Adana'nın Pozantı ilçesinde, Pozantı-Ulukışla kara yolunun Şekerpınarı mevkisinde plakaları ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Mehmet Gani Toprak (42) idaresindeki 07 CVZ 42 plakalı otomobil, Kazanhüyüğü Mahalle kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Toprak ile otomobildeki aynı aileden Hüznur (36), Onur (8), Yasin (15) ve Ömer (11) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'un Sarıyer'de ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük, Mersin, Şanlıurfa ve Ordu'daki kazalarda 27 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Karabük-İstanbul kara yolu Söğütlüçeşme mevkisinde, Osman Özkul (63) yönetimindeki 34 LL 8691 ve Halil Şimsek'in (28) kullandığı 78 AAN 766 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada yaralanan 7 kişi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 DFV 65 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, eski otogar kavşağında, önündeki 33 M 0332 plakalı yolcu minibüsüne, ardından da 27 ABA 568 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Emre Sanioğlu yönetimindeki 52 ABN 114 plakalı otomobil, Yunus Emre Tüneli girişinde Duygu Yıldız idaresindeki 34 DE 6158 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 9 kişi 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kayseri, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki kazalarda 1 kişi öldü 41 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde meydana gelen 3 farklı kazada 17 kişi yaralandı.

Kayseri'de Murat Avşar idaresindeki 51 KL 042 plakalı otomobil, Pınarbaşı ilçesi Pazarören mevkisinde Ömer Baran yönetimindeki 38 FA 041 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Avşar olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Mustafa K. idaresindeki 63 BB 764 plakalı minibüs, Bozova-Halfeti kara yolu Türkmen Ören Mahallesi yakınlarında, Bekir D'nin kullandığı 17 TH 505 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun ve Aydın'daki kazalarda 24 kişi yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde İzmir istikametine giden Dursun Öztürk (46) idaresindeki 59 ACE 456 plakalı minibüs, Samsun-Ankara kara yolu Üniversite Kavşağı mevkisinde yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Haticenur (14), Zeynep (28) ve Yaşar Uz (47), Hüsne (67), Atakan (11) ve Sevinç Öztürk (37), Vildan (20), Hatice (13), Fadime (37) ve Aksanur Polat (16) ile Türkan Güneş (54) yaralandı.

Ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Haticenur Uz, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 12 kişi yaralandı.

Kaynak: AA