Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaşamını yitirdi, 102 kişi yaralandı.

Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz.
02.08.2020 17:25 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:28

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaşamını yitirdi, 102 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, saat 17.00 itibarıyla son 24 saatte farklı şehirlerde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 102 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Bayram tatilinin başladığı arife gününden bu yana meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ölü sayısı 15'e, yaralı sayısı da 256'ya yükseldi.

Adana'daki trafik kazasında 4 kişi öldü

Adana'nın Pozantı ilçesinde, Pozantı-Ulukışla kara yolunun Şekerpınarı mevkisinde plakaları ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Mehmet Gani Toprak (42) idaresindeki 07 CVZ 42 plakalı otomobil, Kazanhüyüğü Mahalle kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Toprak ile otomobildeki aynı aileden Hüznur (36), Onur (8), Yasin (15) ve Ömer (11) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'un Sarıyer'de ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük, Mersin, Şanlıurfa ve Ordu'daki kazalarda 27 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Karabük-İstanbul kara yolu Söğütlüçeşme mevkisinde, Osman Özkul (63) yönetimindeki 34 LL 8691 ve Halil Şimsek'in (28) kullandığı 78 AAN 766 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada yaralanan 7 kişi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 DFV 65 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, eski otogar kavşağında, önündeki 33 M 0332 plakalı yolcu minibüsüne, ardından da 27 ABA 568 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Emre Sanioğlu yönetimindeki 52 ABN 114 plakalı otomobil, Yunus Emre Tüneli girişinde Duygu Yıldız idaresindeki 34 DE 6158 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 9 kişi 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kayseri, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki kazalarda 1 kişi öldü 41 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde meydana gelen 3 farklı kazada 17 kişi yaralandı.

Kayseri'de Murat Avşar idaresindeki 51 KL 042 plakalı otomobil, Pınarbaşı ilçesi Pazarören mevkisinde Ömer Baran yönetimindeki 38 FA 041 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Avşar olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Mustafa K. idaresindeki 63 BB 764 plakalı minibüs, Bozova-Halfeti kara yolu Türkmen Ören Mahallesi yakınlarında, Bekir D'nin kullandığı 17 TH 505 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun ve Aydın'daki kazalarda 24 kişi yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde İzmir istikametine giden Dursun Öztürk (46) idaresindeki 59 ACE 456 plakalı minibüs, Samsun-Ankara kara yolu Üniversite Kavşağı mevkisinde yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Haticenur (14), Zeynep (28) ve Yaşar Uz (47), Hüsne (67), Atakan (11) ve Sevinç Öztürk (37), Vildan (20), Hatice (13), Fadime (37) ve Aksanur Polat (16) ile Türkan Güneş (54) yaralandı.

Ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Haticenur Uz, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 12 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı 3. Sayfa
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Ekonomi
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu Yaşam
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu 3. Sayfa
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı
Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Rusya, ikinci koronavirüs aşısı için de tarih verdi
Rusya, ikinci koronavirüs aşısı için de tarih verdi
Zeki Çelik, giydiği 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi
Zeki Çelik, giydiği 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi
Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı
Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay, hamilelik haberleri hakkında ilk kez konuştu
Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay, hamilelik haberleri hakkında ilk kez konuştu
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi
Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beyonce Ali Sunal Barış Arduç Merve Boluğur
Spor Jose Sosa Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bakan Adana Bayram Futbolcu
Şu an buradasınız: Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 17:28:47. #1.15#
title