Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz.
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Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişi yaralandı.

Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz.
01.08.2020 18:23 | Son Güncelleme: 01.08.2020 18:23

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, saat 17.00 itibarıyla son 24 saatte farklı şehirlerde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 72 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Bayram tatilinin başladığı arife gününden bu yana meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ölü sayısı 10'a, yaralı sayısı da 154'e yükseldi.

Tokat'taki trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde Nurettin Ertaş'ın kullandığı 34 HS 9531 plakalı hafif ticari araç, Kalaycık köyü kavşağında Yavuz Selim Aydın idaresindeki 19 ER 185 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Antalya, Sakarya ve Uşak'ta 2 ölü 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Serdar Kurt'un (25) kullandığı plakasız motosiklet, Çavuşköy Mahallesi D-400 kara yolunda, Sacit Ç. yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş ve Manisa'da 9 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Neslihan Coşgun'un (26) kullandığı 35 AOE 435 plakalı otomobil, Manisa kavşağında yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan Neslihan Coşgun ile araçtaki Gülizar Coşgun (47), Ebru Ağırbaş (24), Bulut Ayaz Ağırbaş (5) ve Bulut Aras Ağırbaş (3) Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Otoyolundaki zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Mikail Oğuz yönetimindeki 80 AAL 032 plakalı hafif ticari araç, Abant Gişeleri mevkisinde, arıza yaptığı için yol kenarında park halinde bulunan Muhammed Hamdi Demir yönetimindeki 34 JY 06 48 plakalı hafif ticari araç ile arıza yapan araca yardım için duran Necati Turgay Şener idaresindeki 34 BVN 108 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada araçların sürücüleriyle Sadettin, Nuriye ve Aysun Oğuz ile Emine ve Kerem Şener yaralandı.

Konya'da 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Ercan Sümbül (52) idaresindeki 06 BR 5339 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Hortu Mahallesi yakınlarında, lastiğinin patlaması sonucu takla attı.

Kazada, sürücü Ercan Sümbül, araçta bulunan Ayşe Kaya (47), Kader Demir (17) ile Özge (14) ve Damla Sümbül (10) yaralandı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Damla Sümbül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale'deki trafik kazalarında 13 kişi yaralandı

İshak Şahin idaresindeki 34 SY 4341 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun birinci kilometresinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Hatice, Oktay, Fatma ve Yusuf Şahin yaralandı.

Hüseyin Özmen'in kullandığı 06 KJU 96 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 30. kilometresinde tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile Gülnihal, Ayşe, Elif Nur ve Alperen Özmen yaralandı.

Karakeçili ilçesindeki kazada Elif Müjdeci idaresindeki 06 BZE 636 plakalı otomobille İbrahim Kılıç yönetimindeki 06 CEG 10 plakalı otomobil, Tadım kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüyle aynı araçtaki Tuana ve Ebrar Müjdeci yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 13 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Akın Doğan yönetimindeki 44 EF 610 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi yakınlarında devrildi.

Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü ile otomobilde bulunan Nesrin (47), Kadir (19) ve Kerem Doğan (19) Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Mukaddes Akyol (33) yönetimindeki 42 BUM 80 plakalı otomobil, Halfeti-Şanlıurfa kara yolunun 3'üncü kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Akyol olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Davut Akyol (35), Bilal Mert Akyol (11) ve Emir Akyol (5) 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İbrahim Fakazlı idaresindeki 34 FM 4162 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek Tüneli çıkışında Fatih Korkutun yönetimindeki 09 L 4302 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde Burak Yıldız idaresindeki 38 ADD 710 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazada araçta bulunan İbrahim Yıldız (14) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Burak, Esma ve Yeter Yıldız, Sarız Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Şaban Yavuz'un kullandığı 64 AU 138 plakalı otomobil, Uşak-Ankara kara yolu Karlık kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptı.

Yaralanan sürücü ile araçtaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ramazan Yavuz (51), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, Ahmet Koca idaresindeki 33 U 0867 plakalı otomobil, Sebil Mahallesi yakınlarında, yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Koca ile otomobildeki kuzenleri Şimal, Yunus Emre ve Hilal Koca ile Ahmet Galip Büyükaslan, ambulanslarla Çamlıyayla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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