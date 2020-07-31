Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz.
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Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz.
31.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 31.07.2020 18:08

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, saat 17.00 itibarıyla son 24 saatte farklı şehirlerde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 52 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Bayram tatilinin başladığı arife gününde meydana gelen kazalarda yaralanan 30 kişi ile birlikte yaralı sayısı da 82 oldu.

Balıkesir'de kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Çoşkun Çeri yönetimindeki 10 UT 300 plakalı kamyon, İbrahim Aydoğdu (65) idaresindeki otomobille Işıklar Mahallesi Eti Maden yolunda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Aydoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Karabük'teki trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesi Kuzdağ mevkisinde M.A. yönetimindeki 67 TV 375 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.T. idaresindeki 78 YD 527 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücüler ile otomobillerdeki Z.A, G.T, B.T. (10), A.T. (15) ve B.T. (10) olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Giresun'da 4, Erzincan'da 4 kişi yaralandı

Ali Şen yönetimindeki 16 CPR 28 plakalı otomobil, Giresun'un Espiye ilçesi Yeşilköy civarında yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Mehmet, Sevda ve Döndü Şen 112 Acil Servis ekiplerince Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bayram tatilini geçirmek üzere Bayburt'tan Elazığ'a giden Salih Kesler'in kullandığı 77 DF 834 plakalı otomobil, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Yanlızbağ Belediyesi önünde Özal Çakmak idaresindeki 61 DR 424 plakalı cip ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Süreyya Mutlu ve Didem Micazoğlu Çakmak yaralandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Samsun, Aydın ve Adıyaman'da trafik kazaları: 8 yaralı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde Hasan Akkuş yönetimindeki 55 DE 599 plakalı hafif ticari araç, Ayvacık-Amasya kara yolunda devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan babası Fahri Akkuş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muğla'dan Aydın yönüne giden Mehmet Ali Mısırcıoğlu yönetimindeki 35 JD 758 plakalı otomobil, Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Söğütçük Mahallesi Tüller mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada yaralanarak Çine Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü ve aynı araçta bulunan Sema ve Çağla Mısırcıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Ömer Arslan'ın kullandığı 46 NF 207 plakalı otomobil, Gölbaşı-Malatya karayolu Ozan köyü yakınlarında Selim Genç idaresindeki 44 AK 293 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücü Arslan (36) ile otomobilde bulunan Ezgi (32) ve Eylül Arslan (1) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'taki kazalarda 12 kişi yaralandı

Ömer Yılmaz (53) yönetimindeki 60 BL 459 plakalı kamyonet, Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran mevkisinde, Ali Gündoğdu (70) yönetimindeki 58 TN 949 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Meryem Gündoğdu (70) ve Mahmut Dilivar (52), Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Meryem Gündoğdu'nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Sivas'taki gece saatlerinde meydana gelen ikinci kazada ise 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kürşat Durmuş (41) idaresindeki 38 GK 287 plakalı otomobille Kadir Güleç'in (49) kullandığı 38 NL 283 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçe girişindeki kavşakta çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Nevzat (35), Hasan Emir (5), Betül Nisa (3), Emine Karakoç (37) ile Eren (11) ve Yaser Durmuş (13), Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'de kamyonet aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Berkay Sarıköse'nin (19) kullandığı 33 AYL 31 plakalı kamyonet, Mersin'in Mezitli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet Sarıköse (48) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Sarıköse müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Otoyolu'nda pikapla yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne seyreden Ahmet Koçyiğit idaresindeki 34 CZC 439 plakalı pikap ile Engin Demirel yönetimindeki Kamil Koç turizme ait 34 SY 554 plakalı yolcu otobüsü Bolu Doğu Gişeleri kesiminde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan pikap orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada pikap sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Özlem, Fatih, Emir Salih ve Miraç Koçyiğit yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Bolu Doğu Gişeleri ile Bolu Batı Gişeleri arasında uzun araç kuyruğu oluştu.

Antalya'da kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Orhan Kaptanoğlu idaresindeki 07 UAF 06 plakalı kamyonet, Hasdere Mahallesi'nde uçuruma devrildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kaptanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Malatya-Adıyaman kara yolu Tatari mevkisinde G.Ö'nün kullandığı 27 C 7142 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde İsmet Özbal idaresindeki 46 LU 900 plakalı otomobil, Mustafa Doğan'ın kullandığı 01 KU 704 plakalı otomobille Üçgöz köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Azra ve Abdulsamet Balkesen ile Melike ve İlyas Özbal ile Seren Turgut yaralandı.

Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir ve Bursa'daki kazalarda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Eriş Çobanoğlu (75) idaresindeki 10 ADY 400 plakalı motosiklet, Ayvalık ilçesi İskele mevkisinde Hüseyin Ülker'in kullandığı 10 VE 551 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Çobanoğlu hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde de Muhammet Genç yönetimindeki 16 LPM 91 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Summani Bayram'ın kullandığı 16 AL 9607 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Bedri Seymen, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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