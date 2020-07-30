Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Kurban Bayramı arifesinde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 30 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı arifesinde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 30 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun arttığı sabah 08.00'den saat 17.00'ye kadar ülke genelinde yaralamalı kazalar meydana geldi.

Can kaybının yaşanmadığı kazalarda, 30 kişi yaralandı.

Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi

Aksaray'da Esat Aslan idaresindeki 34 ZE 4835 plakalı hafif ticari araç, Ankara kara yolu 26. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.

Araçta bulunan Samet (9), Ali (29), Emine (13), Mert Can (6) ve Yunus Aslan (4) ile Esra (19), Meryem (44), Havva Akkuş (14) yaralandı.

Esat Aslan ile ailesinin İstanbul'dan Mersin'e, Kurban Bayramı ziyareti için gittiği öğrenildi.

Kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Kadir Emer yönetimindeki 16 AIA 554 plakalı otomobil, İnegöl kara yolu Karşıyaka Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Ahmet Kağan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Emer'in yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptığı kaydedildi.

Gaziantep'teki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde S.T'nin (32) kullandığı 31 YC 502 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolu Boğaziçi Mahallesi kavşağında, trafik ışında bekleyen B.A. (49) yönetimindeki 12 AV 922 plakalı yolcu midibüsüne çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Islahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildiği öğrenildi.

Zonguldak'taki trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde S.D. yönetimindeki 34 PU 5523 plakalı otomobil Akçakoca-Alaplı sınırında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala girdi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan çocukları S.D. ile N.D. yaralandı.

Muğla'da kamyonet şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde Mustafa Yıldız idaresindeki 09 JJ 564 plakalı kamyonet, Klavuz Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yıldız ile araçta bulunan Hanım, Bahar, Şükrü ve Orhan Yıldız yaralandı.

İtfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 ZG 4839 plakalı otomobil, İnebolu-Kastamonu kara yolu Çuhadoruğu mevkisinde yol kenarındaki kayaya çarptı.

Kazada araçta bulunan Ferda Bayrak (41), Fatma Aydın (45), Murat Aydın (48) ve Enes Aydın (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı, Fatma Aydın, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağlı ilçesi Yağlıca mevkisinde ise Sadettin Çak idaresindeki 41 AB 068 plakalı otomobil, yol kenarındaki kaya ile ağaçlara çarptı.

Kazada yaralanan Efe Çak ile Zehra Oksal, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA