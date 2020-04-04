Yurt genelinde koronavirüse karşı ilave tedbirlere ve "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Boş kalan Sanat Sokak Yeraltı Çarşısı'ndaki sakinlik Cumhuriyet Caddesi'ndeki sakinlik Seyit Rıza Meydanı'ndaki sakinlik Parklara sokak hayvanları için yiyecek bırakan vatandaş Yurt genelinde koronavirüse karşı ilave tedbirlere ve "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyorDoğu ve...

Boş kalan Sanat Sokak

Yeraltı Çarşısı'ndaki sakinlik

Cumhuriyet Caddesi'ndeki sakinlik

Seyit Rıza Meydanı'ndaki sakinlik

Parklara sokak hayvanları için yiyecek bırakan vatandaş Yurt genelinde koronavirüse karşı ilave tedbirlere ve "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşlar çağrıya uydu

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyuluyor.

65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ile 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirler sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanları boş kaldı.

Bölge illerinde polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşları evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıyor.

Vatandaşların tedbirlere uyması ile bölge genelinde cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.

Erzurum, Kars, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'ın en işlek, cadde, sokak, meydan, park ve tarihi yerleri vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle boş kaldı.

Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese, Kars'ta Faikbey ve Kazımpaşa caddeleri ile Kent Meydanı, Ardahan'da Kongre Caddesi ile Milli Egemenlik Parkı, Tunceli'de Cumhuriyet Caddesi, Sanat Sokağı ve Seyit Rıza Meydanı, Erzincan'da Cumhuriyet Meydanı, Halitpaşa ile Ordu caddeleri vatandaşların, evde kalması yönündeki çağrıya uyması nedeniyle en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Van'da kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı, vatandaşların duyarlı davranmaları sonucu rağbet görmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bandı ve göl kıyılarında anons yaparak vatandaşların evlerinde kalması uyarısı yaptı. Giriş çıkışlara kapatılan kentte ekipler, toplu yaşam alanları ve caddelerde denetimler yaptı.

Kaynak: AA