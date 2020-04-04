Yurt genelinde koronavirüse karşı ilave tedbirlere ve "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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Evde Kal, Menderes, Efeler, Aydın, Güncel

Yurt genelinde koronavirüse karşı ilave tedbirlere ve "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde koranavirüs tedbirleri kapsamında yaşanan sakinlik Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sakinlik Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'ndaki sakinlik Sevgi yolundaki sakinlik Boş parklar AYDIN - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal...

04.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:58
Yurt genelinde koronavirüse karşı ilave tedbirlere ve 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde koranavirüs tedbirleri kapsamında yaşanan sakinlik

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sakinlik

Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'ndaki sakinlik

Sevgi yolundaki sakinlik

Boş parklar AYDIN - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözleniyor. Aydın'da normal günde hareketli olan meydan, cadde ve bulvarda yoğunluk azaldı.

Ege'de meydanlar boş kaldı

İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta nispeten "evde kal" çağrısına uyulması sonucu normalde yoğunluk yaşanan alanlar boş kaldı.

İzmir kent merkezindeki en işlek yerlerden Konak, Cumhuriyet, Gündoğdu, Küçükpark, Alsancak meydanları ve sahiller sakindi.

Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta da normalde hareketli olan alanlar boş kaldı.

Afyonkarahisar'da da Kent Meydanı, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı girişi ve belediye etrafında insan ve trafik yoğunluğu bulunmuyor.

Yurt genelinde koronavirüse karşı ilave tedbirlere ve 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

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Yurt genelinde koronavirüse karşı ilave tedbirlere ve "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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