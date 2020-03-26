Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor
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Koronavirüs, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Güncel

Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor

Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

26.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:49
Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor

Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Gaziantep Valiliği kentteki açık hava reklam mecraları ve trafik ı?ıklarında düzenleme yaparak vatandaşları uyardı. İlgili alanlardaki yazıları "evde kal" çağrısı haline getiren çalışmayla, farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Öte yandan Gaziantep'teki bazı yerel gazeteler, geçici süreliğine basılı yayınlarına ara verdi. Gazetelerin, bu süre içerisinde internet sitesi ve sosyal medya aracılığıyla okurlarıyla buluşmaya devam edeceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 65 yaş ve üzeri vatandaşların taleplerini karşılamayı sürdürüyor.

Ekipler, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmayan yaşlı vatandaşları bilgilendirerek ikametlerine götürdü.

Evlerinde bulunan vatandaşları da ziyaret eden ekipler, maaşını çekmek isteyenlerin ricasını yerine getirdi ve temel ihtiyaçlarını teslim etti.

Ekipler, maaş kartlarını tanımadıkları hiç kimseye vermemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Malatya

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), yeni tip koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitim ve öğretimi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) aracılığıyla sürdürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve YÖK kararı olarak lanse edilen "bahar döneminin sona erdiği, sınavların yapılmayacağı" yönündeki haberlerin asılsız olduğu ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yüksek Öğretim Kurulumuzun böyle bir duyurusu yoktur. Eğitimlerimiz MTÜ UZEM aracılığıyla online olarak devam etmektedir. Yüksek Öğretim Kuruluna ait duyurular için 'yok.gov.tr' üniversitemize ait resmi duyuru ve bilgilendirmeler için 'ozal.edu.tr' adresini takip edebilirsiniz."

Öte yandan Darende Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçe girişlerinde bulunan uygulama noktalarında otobüsler üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, araçlarda seyahat edenlerin sayısını ve yolcular arasındaki güvenli mesafe noktalarını denetlerken, otobüs şoförlerine de hijyen kurallarına uymaları konusunda ikazda bulundu.

Sınır hattında 3 dilde uyarı anonsu

Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattındaki Ceylanpınar ilçesinde yeni tip koronavirüse karşı insanların bilinçlendirilmesi amacıyla belediye tarafından Türkçe, Kürtçe ve Arapça anonslar yapılıyor.

Anonslarda, ilçe halkının mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istenerek, kişisel hijyene ve sosyal mesafeye dikkat çekiliyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı vatandaşlara yapmış olduğu mesaj çağrısı da 3 dilde yayınlanıyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları bugün itibariyle seferlerine ara verdi.

Kahramanmaraş Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Yaşar Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs hastalığını yenmek için tedbir amaçlı seferlere ara verdiklerini, kurallara uyduklarını söyledi.

"İnsanların sağlığı ve sıhhati bizim otobüslerimizden daha önemli. Kimsenin zarar görmesini istemeyiz. Allah'ın izniyle bu illeti yeneceğiz. İkinci bir emre kadar tüm seferlerimizi iptal ettik." diyen Karagöl, Van, Diyarbakır, Erzurum, Kars ve Antalya güzergahlarına kent dışındaki firmaların seferine devam ettiğini, önceden 100'e yakın yapılan sefer sayılarının şu anda ise 3-4'e kadar düştüğünü belirtti.

Otobüslerde denetimler sürüyor

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde uygulama yaparak, otobüslerde vatandaşların çapraz oturma kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında özel ekipler oluşturan Dulkadiroğlu Belediyesince, merkez mahallelerde bulunan cami ve cemevleri de dezenfekte edildi.

Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor

Kaynak: AA

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Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor

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