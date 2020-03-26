Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor - Haberler
Koronavirüs, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Güncel

Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor

Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

26.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:39
Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor

Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Gaziantep Valiliği kentteki açık hava reklam mecraları ve trafik ı?ıklarında düzenleme yaparak vatandaşları uyardı. İlgili alanlardaki yazıları "evde kal" çağrısı haline getiren çalışmayla, farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Öte yandan Gaziantep'teki bazı yerel gazeteler, geçici süreliğine basılı yayınlarına ara verdi. Gazetelerin, bu süre içerisinde internet sitesi ve sosyal medya aracılığıyla okurlarıyla buluşmaya devam edeceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 65 yaş ve üzeri vatandaşların taleplerini karşılamayı sürdürüyor.

Ekipler, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmayan yaşlı vatandaşları bilgilendirerek ikametlerine götürdü.

Evlerinde bulunan vatandaşları da ziyaret eden ekipler, maaşını çekmek isteyenlerin ricasını yerine getirdi ve temel ihtiyaçlarını teslim etti.

Ekipler, maaş kartlarını tanımadıkları hiç kimseye vermemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Malatya

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), yeni tip koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitim ve öğretimi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) aracılığıyla sürdürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve YÖK kararı olarak lanse edilen "bahar döneminin sona erdiği, sınavların yapılmayacağı" yönündeki haberlerin asılsız olduğu ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yüksek Öğretim Kurulumuzun böyle bir duyurusu yoktur. Eğitimlerimiz MTÜ UZEM aracılığıyla online olarak devam etmektedir. Yüksek Öğretim Kuruluna ait duyurular için 'yok.gov.tr' üniversitemize ait resmi duyuru ve bilgilendirmeler için 'ozal.edu.tr' adresini takip edebilirsiniz."

Öte yandan Darende Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçe girişlerinde bulunan uygulama noktalarında otobüsler üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, araçlarda seyahat edenlerin sayısını ve yolcular arasındaki güvenli mesafe noktalarını denetlerken, otobüs şoförlerine de hijyen kurallarına uymaları konusunda ikazda bulundu.

Sınır hattında 3 dilde uyarı anonsu

Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattındaki Ceylanpınar ilçesinde yeni tip koronavirüse karşı insanların bilinçlendirilmesi amacıyla belediye tarafından Türkçe, Kürtçe ve Arapça anonslar yapılıyor.

Anonslarda, ilçe halkının mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istenerek, kişisel hijyene ve sosyal mesafeye dikkat çekiliyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı vatandaşlara yapmış olduğu mesaj çağrısı da 3 dilde yayınlanıyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları bugün itibariyle seferlerine ara verdi.

Kahramanmaraş Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Yaşar Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs hastalığını yenmek için tedbir amaçlı seferlere ara verdiklerini, kurallara uyduklarını söyledi.

"İnsanların sağlığı ve sıhhati bizim otobüslerimizden daha önemli. Kimsenin zarar görmesini istemeyiz. Allah'ın izniyle bu illeti yeneceğiz. İkinci bir emre kadar tüm seferlerimizi iptal ettik." diyen Karagöl, Van, Diyarbakır, Erzurum, Kars ve Antalya güzergahlarına kent dışındaki firmaların seferine devam ettiğini, önceden 100'e yakın yapılan sefer sayılarının şu anda ise 3-4'e kadar düştüğünü belirtti.

Otobüslerde denetimler sürüyor

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde uygulama yaparak, otobüslerde vatandaşların çapraz oturma kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında özel ekipler oluşturan Dulkadiroğlu Belediyesince, merkez mahallelerde bulunan cami ve cemevleri de dezenfekte edildi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı
'83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır' Haberler
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı Haberler
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı Haberler
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı
'Biz de yardıma hazırız' diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
Son Dakika: Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu...
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in 'Virüs İranlılar için üretilmiş' açıklamasını yalanladı
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Şener Muhterem Nur Burcu Esmersoy
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Polis Kadın Açıklama
Şu an buradasınız: Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 14:38:47. #1.14#
title