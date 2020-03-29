Yurt genelinde 'koronavirüs sessizliği'
Aydın-Denizli karayolu Adnan Menderes Bulvarı'ndan görüntü Atatürk Kent Meydanı'ndan görüntü İstasyon Meydanı'ndan görüntü Sevgi Yolu'ndan görüntü Parklardan görüntü Boşalan caddeler AYDIN - Aydın'da da kentin önemli işlek yerlerinden Atatürk Kent Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve...
29.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:59
Aydın-Denizli karayolu
Adnan Menderes Bulvarı'ndan görüntü
Atatürk Kent Meydanı'ndan görüntü
İstasyon Meydanı'ndan görüntü
Sevgi Yolu'ndan görüntü
Parklardan görüntü
Boşalan caddeler AYDIN - Aydın'da da kentin önemli işlek yerlerinden Atatürk Kent Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve İstasyon Meydanı'nda sakinlik hakim.
Kaynak: AA