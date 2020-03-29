Yurt genelinde "koronavirüs sessizliği" Zübeyde Hanım Bulvarından görüntü Polis araçlarından anons yapılması IĞDIR - Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşlar cadde ve meydanları boş bıraktı.

Zübeyde Hanım Bulvarından görüntü

Polis araçlarından anons yapılması IĞDIR - Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşlar cadde ve meydanları boş bıraktı.

Kaynak: AA