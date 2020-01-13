Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor
Haberler » Güncel » Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor - Haber

Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor

Soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına almış durumda.

13.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:17
Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor

Soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına almış durumda. Özellikle Doğu ve Bölgesinin büyük bir kısmı bembeyaz. ve 'da 40'ı aşkın köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler de çalışmalara hız verdi. Karla kaplı yollar iş makineleriyle açıldı, sonrasında genişletildi.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Bursa'dan eğlenceli görüntüler yansıdı. Yürüyüş için Uludağ'a çıkan dağcılar, kar üstünde güreş tuttu. Kimsenin ayak basmadığı kar zemini minder gibi kullanan dağcılar, pehlivanlara taş çıkarttı.

Karadenizliler de kar üstünde eğlendi. Önce horon oynadılar, ardından araçların arkasına bağladıkları leğenlerle kayak keyfini yaşadılar.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler