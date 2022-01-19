Yurt genelinde kar etkisini sürdürüyor

Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışından dolayı okullar tatil edildi.

RİZE (İHA) - Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışından dolayı okullar tatil edildi. Sabah erken saatlerde okullarına gelen öğrenciler, kısa süre okulların tatil edildiğini öğrenince evlerine geri döndü.

Kar yağışı ile Rize'nin Hemşin ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Rize'nin yüksek kesimlerinde günlerdir devam eden kar yağışı yemyeşil doğanın beyaz ile buluşmasına neden oldu.

Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta beyaz gelinliğini giyen Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.