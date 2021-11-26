Yurt genelinde hava sıcaklığı bugünden itibaren artacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yurt genelinde hava sıcaklığı bugünden itibaren artacak

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Yurt genelinde hava sıcaklığı bugünden itibaren artacak

Hava sıcaklığının bugünden itibaren yurt genelinde artması bekleniyor.

KIRKLARELİ (AA) - Hava sıcaklığının bugünden itibaren yurt genelinde artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile Edremit Körfezi çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak, bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacak. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor.

Öğle saatlerinden sonra zamanla, Ege Bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz bölümünde rüzgar, güney ve güneybatıdan yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde saatte 40-70 kilometre hızla esecek.

Hava sıcaklığının bugünden itibaren yurt genelinde artması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji tarih verdi! Tüm Türkiye için yoğun kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji tarih verdi! Tüm Türkiye için yoğun kar ve yağmur uyarısı

 Meteoroloji tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı için 1 Aralık çarşamba gününü işaret etti

Meteoroloji tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı için 1 Aralık çarşamba gününü işaret etti

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title