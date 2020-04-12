Yurt genelinde "evde kal" çağrısına uyuluyor Tarihi Taş Köprü'nün tenhalığı Tarihi Büyüksaat çevresindeki sessizlik Kapalı olan ciğerci dükkanları Boş caddeler Boş sokağın ortasında yatan köpek - Adana, Mersin ve Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldıAdana, Mersin ve Hatay'da, sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla yoğun alanlarda...

Tarihi Taş Köprü'nün tenhalığı

Tarihi Büyüksaat çevresindeki sessizlik

Kapalı olan ciğerci dükkanları

Boş caddeler

Boş sokağın ortasında yatan köpek - Adana, Mersin ve Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Adana, Mersin ve Hatay'da, sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla yoğun alanlarda sessizlik hüküm sürüyor.

Adana'da, özelikle hafta sonu kalabalıklaşan alanlarda sessizlik gözlemlenirken, Tarihi Taş Köprü, Merkez Park ile diğer bazı parklar boş kaldı. Tarihi Büyüksaat civarında kurulan ve her pazar sabahı erken saatlerde meraklılarının ciğerle kahvaltı yapmak için akın ettiği seyyar tezgahlar da yasak nedeniyle açılamadı.

Kaynak: AA