Yurt genelinde "evde kal" çağrısına riayet ediliyor
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Cumhuriyet Meydanı, Güncel

Yurt genelinde "evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma sınırlamasının olduğu büyükşehirler başta olmak üzere, diğer illerde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

18.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:12
Yurt genelinde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma sınırlamasının olduğu büyükşehirler başta olmak üzere, diğer illerde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İstanbu, Ankara ve İzmir'in aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta kısıtlamanın ilk gününde kentlerin işlek caddeleri, bulvarları ve meydanlarına sessizlik hakim oldu.

Doğu ve Güneydoğu'da "Evde kal" çağrısına uyuldu

Batman, Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu.

65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ile 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirlerle denetimler artırıldı. Söz konusu şehirlerde insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu görüldü.

Kısıtlama dışında bulunan Adıyaman ve Kilis'te de "evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlendi. Yaya ve araç trafiği önceki günlere göre çok daha az olurken bazı iş yerleri kepenk açmadı.

Kars'ta Cumhuriyet Meydanı, Faikbey Caddesi, Kazımpaşa Caddesi ve tarihi Kars Kalesi, Erzincan'da Dörtyol ve Cumhuriyet Meydanı, Ardahan'da Kongre Caddesi ve kentin en işlek yerleri, Tunceli'de Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yeraltı Çarşısı üstü ve Seyit Rıza Meydan'ı, Yeni Van, Kağızman, Erzurum caddeleri, vatandaşların "evde kal" çağrılarına uymasıyla en sakin günlerini yaşıyor.

Öte yandan Iğdır ve Ağrı'daki bazı noktalarda az da olsa insan hareketliliği yaşandı.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla en işlek cadde ve meydanlarda sessizlik hakim.

Trakya illerinde sessizlik hakim

Edirne'de kentin en işlek noktası olan ve girişlerin kısıtlandığı Saraçlar Caddesi, hafta içine göre en sakin günlerinden birini yaşıyor. Polisi ekipleri cadde girişinde vatandaşların ateşini ölçüyor.

Kırklareli'nde, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim.

Valilik, kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolara astığı "Evde kal" ve "14 kural" afişleriyle vatandaşları uyarıyor.

Ege ve Akdeniz'de

Turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça ve Ula ilçelerinin cadde, sokak, meydan ve ünlü sahillerinin sakin olduğu gözlendi.

Uşak, Isparta ve Burdur kentlerinde de vatandaşların çoğunun evde kalmayı tercih ettiğinden cadde ile sokaklarda sessizlik hakim.

Kentlerde kısıtlamadan istisna tutulan fırıncılar, sabahın erken saatlerinde çıkardıkları ekmekleri, araçlarda vatandaşların evlerine ulaştırdı.

Osmaniye'de de Musa Şahin, Atatürk ve Alparslan Türkeş Bulvarlarıyla Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanlarının hafta sonu olmasına rağmen tenha olduğu gözlendi.

İç Anadolu ve Karadeniz illerinde cadde ve meydanlar boş kaldı

Kapsam dışında bulunan Sivas, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de de vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıkları gözlendi. İnsanlar alınan önlemlere genelde uyarak evlerinde kalmayı tercih ederken bazı meydanların ulaşıma kapatılması nedeniyle trafikte de sakinlik oluştu.

Tokat'ta, Cumhuriyet Meydanı ile kentin en işlek noktalarından Meydan bölgesinde araç ve yaya yoğunluğu büyük oranda geriledi. Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda ise kısmen yoğunluk bulunduğu gözlendi.

Aksaray'da vatandaşların yoğun olduğu 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Bankalar Caddesi ve Ulucami çevresinde vatandaşlar "evde kal" çağrısına kulak veriyor. Market ve pazar yerlerine maskesiz vatandaşlar alınmıyor.

Afyonkarahisar'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kent Meydanı, Yeşilyol ve Ambaryolu caddelerinin sakin olduğu, gıda ile market alışverişinde bulunan vatandaşların da "maske" ve "eldiven" takarak dolaştığı görüldü.

Karaman'da ise kent merkezi ve önemli cadde ile sokaklarda sakinlik sürüyor.

Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya ve Sinop'ta yaya ve araç trafiği de geçmiş günlere göre daha sakin seyretti. Kentlerin en işlek cadde ve bulvarları ise en sakin günlerini yaşıyor.

Kentlerde hava sıcaklığının yüksek seyretmesi dolayısıyla zaman zaman araç ve yaya yoğunluğun arttığı görülürken turistik noktalarda sakinlik yaşandı.

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sakin bir gün yaşanıyor. Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri de daha önce alınan karar gereği kontrollü olarak trafiğe kapatıldığı için araç ve yaya yoğunluğu bulunmuyor.

Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Bayburt'ta da kısıtlama kapsamı dışında olmalarında rağmen cadde ve bulvarlarda yoğunluk yaşanmadı.

Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın'da da sıcak hava ve hafta sonu olmasına rağmen vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı.

Kentlerin işlek caddeleri ile meydanlarında sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske ve eldiven taktı.

Kaynak: AA

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