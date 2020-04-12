Yurt genelinde "evde kal" çağrısına riayet ediliyor (3)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Saray Caddesi Eski Antakya Sokakları Köprü Başı mevki HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Hatay'ın tarihi Antakya Evleri sokakları boş kaldı.
12.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:32
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Saray Caddesi
Eski Antakya Sokakları
Köprü Başı mevki
HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Hatay'ın tarihi Antakya Evleri sokakları boş kaldı.
Kaynak: AA