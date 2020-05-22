Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.

Gece yarısı 00.00'dan sonra başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesi, yurt genelinde çarşı ve pazar yerlerinde geçmiş günlere kıyasla yoğunluk yaşandı.

Başkent Ankara'da vatandaşlar 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi özellikle gıda ve giyim ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıktı. Şehrin işlek noktalarından Ulus ve Kızılay ile iş yerlerinin olduğu cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu oluştu. Gıda alışverişi için Ulus Hali'ne gelen vatandaşlar, kalabalık oluşturdu. Ateşleri hal girişinde ölçülen vatandaşların genel itibarıyla maske kullandıkları ancak sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Bazı banka şubelerinin önünde sırada bekleyenler ise sosyal mesafe kuralına dikkat etti.

Polis ekipleri, halkı zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları, maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyardı.

İstanbul'da market ve fırınlarda uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışveriş yapanlar yoğunluk oluşturdu. Yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmezken dışarıya çıkanların çoğunun maske kullandığı görüldü. Bazı market ve bakkallarda yoğunluk gözlendi. Fırın, manav ve market önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Polis ekipleri anonslarla halkı yoğunluk oluşturmamaları noktasında uyardı. Zabıta ekipleri de iş yerleri önlerinde bekleyenlere sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan kentin bazı bölgelerinde trafik akışında yoğunluk yaşandı. Özellikle D-100 ve TEM otoyollarının bağlantı yolları, Beşiktaş ve Ortaköy güzergahlarında yoğunluk gözlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince kenttin işlek ve yoğun meydanlarıyla caddelerindeki denetimler ise aralıksız devam ediyor.

İzmir ve çevresinde bayram hareketliliği

İzmir'de yağışlı havanın da etkisiyle özellikle sabah saatlerinde trafikte yoğunluk gözlendi. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde özellikle bugün kurulan pazar yerleri ile gıda satışı yapan yerlerde yoğunluk yaşandı.

Aydın'da havanın yağışlı olmasından dolayı önceki günlere göre az sayıda kişinin dışarı çıktığı görüldü.

Denizli'de, Ramazan Bayramı öncesi pazar yerlerinde ve banka önlerinde hareketlilik hakimdi.

Manisa'da kentin işlek cadde ve meydanlarında kısmen yoğunluk gözlendi.

Uşak'ta kentin bazı işlek noktalarında vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Turizm merkezi Antalya sakin

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'da hava güneşli ve sıcak olmasına rağmen "Evde kal" çağrısına kısmen de olsa uyuluyor. Turizm merkezindeki sahiller, denizi gören parklar ve meydanlardaki sakinlik sürüyor. 15-20 yaşlarındaki gençlerin 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle bir haftanın ardından evlerinden çıkmasıyla özellikle Işıklar, Atatürk ve Kazım Özalp caddelerinde hareketlilik yaşandı.

Muğla kent merkezi ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Maske takmanın zorunlu hale geldiği kentte kalabalık olan meydanlar, caddeler, sahil ve yürüyüş yolları sakin günlerinden birini yaşadı.

Isparta ve Burdur'da ise vatandaşlar evde kalmayı tercih ettiğinden cadde ile sokaklarda az sayıda kişinin bulunduğu görüldü.

Trakya'da bayram yoğunluğu

Edirne'de Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde bayram alışverişi hareketliliği yaşandı. Selimiye Meydanı ve çevresinde araç hareketliliği göze çarptı.

Kırklareli'nde cadde ve meydanlardaki hareketliliğin her geçen gün arttığı gözleniyor. Bayram alışverişi için evlerinden çıkanlar, market ve banka şubelerinde de yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ'da kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşandı.

Bursa ve çevresi çağrıya kısmen uyuyor

Bursa'da sokak ve caddelerde insan yoğunluğu önceki günlere göre havanın yağışlı olmasının da etkisiyle azaldı. Şehrin en işlek noktalarından Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanları gibi bölgelerde yer yer kısmi yoğunluk gözlendi.

Eskişehir'de İsmet İnönü ve İki Eylül caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde kısmi yoğunluk dikkati çekti. Kentte 15-20 yaşlarındakiler, sokağa çıkma kısıtlamalarının 11.00-15.00 saatlerinde kaldırılmasıyla güzel havanın tadını çıkarttı.

Balıkesir'de kent merkezinin normalde yoğun olan bölgelerinden Milli Kuvvetler, Kızılay caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Zağnos Paşa Camisi mevkisinin sakin olduğu görüldü.

Kütahya'da bayram öncesi mağazaların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda kısmi yoğunluk gözlendi.

Bilecik'te sağanak yağışla birlikte kentin işlek alanları Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Tevfik Bey Caddesi'nde sakinlik hakimdi.

Çanakkale'de vatandaşlar bayram öncesi alışveriş yapmak için sabah saatlerinde dışarıya çıktı.

Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde bu nedenle kısmi yoğunluk yaşanırken diğer bölgelerde ise sakinlik gözlendi.

Samsun'da PTT önlerinde yoğunluk

Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi pazar yerlerinde yoğunluk vardı. Özellikle banka ve PTT önlerinde yoğunluk görüldü.

Sinop'ta bazı işlek caddelerde yaya trafiğinde artış yaşandı.

Tokat'ın en yoğun bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı ve alışveriş merkezinin bulunduğu Sıtkı Ulaşoğlu Caddesi ile Amasya'da Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı'nda zaman zaman yaya ve araç yoğunluğu oluştu.

Çorum, Kastamonu, Çankırı'da bayram arifesinden bir gün önce cadde ve sokaklarda yaya ve araç trafiğinde yoğun bir artış gözlendi.

Doğu Akdeniz kısmen sakin

Adana'da, kentin işlek yerlerinden Gazipaşa ve Atatürk Caddesi, 5 Ocak ve Uğur meydanları ile Atatürk Parkı ve Merkez Park'ta sakinlik hakimdi.

Hatay'da vatandaşların sıklıkla kullandığı Atatürk ve Kurtuluş caddeleriyle 75. Yıl Bulvarı'nın sakinliği dikkati çekti.

Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının kısmen sakin olduğu görüldü.

Mersin'de, Ramazan Bayramı öncesi çarşı merkezinde ve Adnan Menderes Bulvarı'nda araç trafiğinde artış gözlendi. Sahil şeridindeki oturma alanları ile yürüyüş ve bisiklet yolları ise sakin kaldı.

Doğu ve Güneydoğu'da alışveriş yoğunluğu

Erzurum'da, Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı Kent Meydanı, Yakutiye Kent Meydanı ile Tebrizkapı ve Erzincankapı semtlerinin sakin olduğu görüldü.

Şehrin ana arterleri arasında olan Gürcükapı semtinde ise kısmi hareketlilik olduğu gözlendi.

Kars'ta Kazım Karabekir ile Faikbey caddeleri, Cumhuriyet Meydanı ve Kars Kalesi çevresinde sessizlik hakimdi.

Ağrı'da Yeni Van, Erzurum ve Kağızman caddelerinde sakinlik yaşanırken, bazı ara sokaklar ile semtlerde kısmi yoğunluk yaşandı.

Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da vatandaşlar büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyarken, dışarı çıkanların maske taktıkları görüldü.

Erzincan'da ise Cumhuriyet Meydanı ile Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddelerinde bayram alışverişi dolayısıyla kısmi hareketlilik yaşandı.

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor. Koronavirüs ile mücedele kapsamında Ramazan Bayramı dolayısıyla 4 gün süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapan vatandaşlar özellikle gıda satışı yapılan noktalarda yoğunluk oluşturdu. Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulundu. Kısıtlamaya ara verilmesi ile sokağa çıkan 15-20 yaşlarındaki gençler ile alışveriş amacıyla sokağa çıkanların dışında, bölgedeki söz konusu illerde meydan ve parklarda kısmen sakinlik gözlendi.

Batı Karadeniz'de bayram hareketliliği

Sakarya'da kentin en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Dar Sokak'ta insan ve araç yoğunluğu oluştuğu gözlendi. Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşların yağışa rağmen meydan ve sokaklarda yoğunluğa neden olduğu görüldü.

Karabük'ün en işlek yerlerinden olan ve bariyerlerle kontrol altına alınan Kemal Güneş, Menderes, Zonguldak ve Albay Karaoğlanoğlu caddelerinde polis ekipleri, denetimlerini sürdürdü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

Zonguldak'ta Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile yaya ve araç trafiğinin normal zamanlarda en yoğun olduğu Madenci Anıtı önünde hareketlilik yaşandı.

Kocaeli'nin en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresi ile Fethiye Caddesi'nde yaya yoğunluğu yaşandı.

Bartın'da vatandaşların sağanağın da etkisiyle zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Bolu'da, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında zaman zaman kısmi yaya hareketliliği oluştu.

Düzce'de cadde ve sokaklarda, özellikle banka ve PTT şubeleri ile kargo firmaları önünde hareketlilik görüldü.

Orta Anadolu'da bayram hareketliliği

Kayseri'de 4 günlük sokağı çıkma kısıtlaması öncesi Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, 27 Mayıs Caddesi gibi kentin işlek yerlerinde yoğunluk yaşandı.

Sivas'ta yarın başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kent meydanında ve pazar yerlerinde vatandaşlar kalabalıklar oluşturdu.

Yozgat'ta havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Kırıkkale'de yarın başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kent merkezinde zaman zaman yoğunluk yaşandı. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara araçların hoparlörlerinden sürekli sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları ve işleri bitince evlerine gitmeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Kurallara uymayanlara idari para cezası yazılıyor.

Niğde Ömer Halisdemir ile Cumhuriyet Meydanları ve Dr. Sami Yağız Caddesi'nde bayram yoğunluğu gözlendi. Dışarıya çıkanların tedbirlere dikkat etmedikleri görüldü.

Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına bir gün kala, kent merkezinde araç ve insan yoğunluğu oluştu. Çeşitli iş yerleri önünde sosyal mesafe kuralına riayet ederek bekleyen vatandaşların çoğunun maske kullandığı gözlendi.

Kırşehir'de de hem sıcak havanın etkisiyle hem de bayram hazırlıklarından dolayı kent merkezinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Karaman'da cadde girişlerinde ateş ölçümü yapıldı

Konya'da Kovid-19 salgını dolayısıyla bir süredir en sakin günlerini yaşayan Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı ve Kültür Park, bugün kısmen bayram yoğunluğu yaşadı.

Ramazan Bayramı ve başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar, emniyet ekiplerince sosyal mesafeye uymaları ve mümkün olduğunca evden çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde bayram kalabalığı gözlemlendi. Özelikle emeklilerin yoğun ilgi gösterdiği Cumhuriyet parkı ve Türk Dil parkı ise sessizliğini koruyor. Polisler cadde girişlerinde halkın ateşini ölçüyor.

Afyonkarahisar'da "Evde kal" çağrılarına uyulduğu ve kent genelinin normal zamana oranla sakin olduğu gözlenirken, kent merkezinde az sayıda insan yoğunluğunun oluştuğu görüldü.

Aksaray'daki işlek caddelerde de bayram yoğunluğu gözlendi.

Bayram telaşı Gaziantep ve Şanlıurfa'da caddelere yansıdı

Ramazan Bayramı'nda tüm yurtta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alışveriş yapmak isteyenler Gaziantep ve Şanlıurfa'da işlek caddeler ile gıda satışı yapılan yerlerde kısmi yoğunluğa neden oldu.

Malatya'da da yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyenler de mezarlıklara gitti.

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de bayram öncesi işlek cadde ve meydanlarda zaman zaman yoğunluklar oluştuğu gözlendi.

Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk

Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de, bayram ve sokağa çıkma kısıtlaması öncesi özellikle iş yeri, banka şubeleri, market ve dükkanların bulunduğu cadde ve sokaklarda kısmen insan hareketliliği gözlenirken önlemlerin yoğun uygulandığı yerlerde sessizlik hakim.

Bölge illerinde maske takma zorunluluğu getirilen bazı cadde ve sokaklarda da polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Van'da yoğunluk

Van'da insanların Ramazan Bayramı dolayısıyla alışverişe çıkması kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı'nda yoğunluk yaşanmasına yol açtı.

Polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda sürekli uyardı.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da şehirlerin en işlek cadde ve meydanlarında bayram dolayısıyla kısmen yoğunluk olduğu görüldü.

Kaynak: AA