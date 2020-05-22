Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor
Pazarda yaşanan yoğunluk Halk pazarında alış veriş yapan vatandaşlar Zabıta ekiplerinin vatandaşlara maske dağıtması Meydan ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar SİVAS - Sivas'ta yarın başlayacak sokağa çıkma yasağından dolayı kent meydanında ve pazar yerlerinde yoğunluk yaşanıyor.
22.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:03
Pazarda yaşanan yoğunluk
Halk pazarında alış veriş yapan vatandaşlar
Zabıta ekiplerinin vatandaşlara maske dağıtması
Meydan ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar
SİVAS - Sivas'ta yarın başlayacak sokağa çıkma yasağından dolayı kent meydanında ve pazar yerlerinde yoğunluk yaşanıyor.
Kaynak: AA