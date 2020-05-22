Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor Pazarda yaşanan yoğunluk Halk pazarında alış veriş yapan vatandaşlar Zabıta ekiplerinin vatandaşlara maske dağıtması Meydan ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar SİVAS - Sivas'ta yarın başlayacak sokağa çıkma yasağından dolayı kent meydanında ve pazar yerlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Pazarda yaşanan yoğunluk Halk pazarında alış veriş yapan vatandaşlar Zabıta ekiplerinin vatandaşlara maske dağıtması Meydan ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar SİVAS - Sivas'ta yarın başlayacak sokağa çıkma yasağından dolayı kent meydanında ve pazar yerlerinde yoğunluk yaşanıyor. Kaynak: AA