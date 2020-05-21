Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına yurt genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da kısmen uyuluyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına yurt genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da kısmen uyuluyor. Yozgat'ta havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanırken, emniyet ekipleri sık sık anons yaparak vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor. Sarraflar Caddesine ise vatandaşlar, maske kontrolü yapılıp ateşleri ölçüldükten sonra alınıyor. Kaynak: AA