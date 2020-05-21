Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor
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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına yurt genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da kısmen uyuluyor.

21.05.2020 18:24 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:28

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına yurt genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da kısmen uyuluyor.

Yozgat'ta havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanırken, emniyet ekipleri sık sık anons yaparak vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Sarraflar Caddesine ise vatandaşlar, maske kontrolü yapılıp ateşleri ölçüldükten sonra alınıyor.

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına kısmen uyuluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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