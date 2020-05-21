Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor
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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Kırşehir'de Cacabey Meydanı ve bağlı işlek caddelerdeki sakinlik KIRŞEHİR - Kırşehir'de Cacabey Meydanı ve bağlı işlek caddelerde, bugün kısmen sakinlik yaşandı.

21.05.2020 18:14 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:18

Kırşehir'de Cacabey Meydanı ve bağlı işlek caddelerdeki sakinlik KIRŞEHİR - Kırşehir'de Cacabey Meydanı ve bağlı işlek caddelerde, bugün kısmen sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Belediye hoparlörlerinden uyarı anonsları yapıldı. Polis ekipleri de ana caddelerde anonslarla vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına kısmen uyuluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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