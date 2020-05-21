Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor
Kentteki meydanlardan görüntü Boş cadde ve sokaklardan görüntü Kapalı iş yerlerinin görüntüsü ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.
21.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:59
Kentteki meydanlardan görüntü
Boş cadde ve sokaklardan görüntü
Kapalı iş yerlerinin görüntüsü
ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.
Kaynak: AA