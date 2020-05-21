Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor Kentteki meydanlardan görüntü Boş cadde ve sokaklardan görüntü Kapalı iş yerlerinin görüntüsü ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.

Kentteki meydanlardan görüntü Boş cadde ve sokaklardan görüntü Kapalı iş yerlerinin görüntüsü ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor. Kaynak: AA