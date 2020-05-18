Yurt genelinde "Evde Kal" çağrısına kısmen uyuluyor
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Yurt genelinde "Evde Kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına yurt genelinde kısmen uyuluyor.

Yurt genelinde
18.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:38

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına yurt genelinde kısmen uyuluyor.

İçişleri Bakanlığının Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kayseri, Konya, Manisa, Gaziantep, Samsun ve Van ile Zonguldak'ta il sınırları içinde uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, üçüncü gününde sürüyor. Bu illerde sokaklarda görevliler ve kapsam dışındakilerin haricinde kimsenin bulunmasına izin verilmiyor.

Afyonkarahisar'da Kent Meydanı başta olmak üzere normal zamanda kentin en işlek yerlerinden Bankalar Caddesi'nde yer yer yoğunluk gözlendi.

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Ulu Cami çevresinde kısmen araç ve yaya yoğunluğunun arttığı görüldü. Cadde ve meydanlardaki, banka girişlerindeki vatandaşlar, polis ve zabıta ekipleri tarafından sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılıyor.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddeleri önceki günlere göre daha kalabalık. Cumhuriyet Parkı ve Türk Dil Parkı ise sessizliğini koruyor.

- Doğu ve güneydoğuda "Evde Kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında valiliklerce hayata geçirilen tedbirler sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Vatandaşların genelde tedbirlere uymasıyla söz konusu illerde cadde, sokak, meydan ve parklarda kısmen sakinlik gözlendi.

- Turizm merkezleri boş kaldı

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları salgın önlemleri kapsamında boş kaldı.

Kentin meydanlarında da insanların hem Kovid-19 hem de sıcak hava nedeniyle evde kalması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Muğla merkez ve turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'nin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları da en sakin günlerini geçiriyor.

Burdur ve Isparta'da da daha önce kalabalık olan işlek caddelerde az sayıda kişinin bulunması dikkati çekti.

Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te normalleşmenin etkisiyle trafik ve yaya yoğunluğu kısmen arttı.

Şanlıurfa ve Malatya'da işlek caddeler ile bazı market ve pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor.

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun bir nebze arttığı gözlemlendi.

- Trakya'da "Evde Kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Edirne'de haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi. Kent merkezindeki Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile banka şubeleri ve fatura ödeme noktalarının önünde yoğunluk oluştu.

Kırklareli'nde cadde ve meydanlar hafta başında boş kaldı. Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında sessizlik hakim olurken, maske takılmasının zorunlu olduğu kentte bazı vatandaşların maskesiz gezdiği dikkati çekti.

Tekirdağ'da kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde hafta başı olması nedeniyle zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor. Kent merkezindeki PTT şubesinin önünde kuyruk oluştu.

- İç Anadolu "Evde Kal" çağrısına uyuyor

Sivas'ta koronavirüs nedeniyle vatandaşlar "Evde Kal" çağrısına büyük oranda uyuyor. Kamusal alanlarda maskesiz gezmenin yasaklandığı Sivas'ta, polis ekipleri maske kontrolü yaptı.

Nevşehir'de havaların ısınmasıyla vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturmaya başladı, trafikte de önceki günlere kıyasla araç sayısı arttı. Polisin zaman zaman anonsla uyarıda bulunduğu vatandaşların sosyal mesafe kuralına riayet ettiği görüldü.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nın kısmen boş olduğu gözlendi. Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Lise Caddesi, en sakin günlerini yaşıyor.

Niğde Ömer Halisdemir ile Cumhuriyet meydanları ve Dr. Sami Yağız Caddesi'nde nispeten yoğunluk gözlendi.

Kırıkkale'de polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara araçların hoparlörlerinden sosyal mesafeye uymaları ve işleri bitince evlerine gitmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Kırşehir'de ise Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında kısmen sakinlik yaşandı.

- Ege'de vatandaşlar "evde kaldı"

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Aydın'da az sayıda kişinin dışarıda olduğu görüldü. Dışarıda olanlar da gölgeliklerde vakit geçirdi.

Denizli'de "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözleniyor. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile şehrin işlek noktalarında sakinlik yaşanıyor.

Uşak'ta normal zamanda kentin işlek noktalarında yer yer yoğunluk oluştu. Kontrollü girişlerin yapıldığı İsmet Paşa Caddesi'nde vatandaşlar sosyal mesafeye uymaları konusunda güvenlik güçlerince uyarılıyor. Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanmasının ardından vatandaşların bu karara uyduğu görülüyor.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta vatandaşların evde kalmayı tercih etmesiyle en işlek cadde ve meydanlarda sakinlik gözlendi. Söz konusu illerdeki bazı noktalarda kısmen yoğunluk yaşandı.

Çanakkale'de halkın büyük bölümü "Evde kal" çağrısına uydu. Sabah saatlerinde market alışverişleri için dışarıya çıkan az sayıda kişi evlerine kısa sürede dönerken, kentte daha önce yoğun olan Demircioğlu ve Çarşı caddeleri ile Kordon Boyu'nda ise yoğunluk görülmedi.

Yalova'da tedbirler kapsamında gezilmesi yasaklanan sahil şeritleri haricinde şehir merkezinde yoğunluk arttı. Kentin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi noktalarında hareketlilik yaşanıyor.

Bilecik'te de vatandaşların çoğunluğu "Evde Kal" çağrısına uyuyor. Cumhuriyet Meydanı, Tevfik Bey Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda zaman zaman kısmi yoğunluk dikkati çekiyor.

Kütahya'nın normal zamanda en işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda da yer yer kalabalıklar gözleniyor.

- Orta ve Doğu Karadeniz tedbirlere kısmen uyuyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, "Evde kal" çağrısına kısmen uyuyor.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de haftanın ilk iş gününde özellikle banka, market ve iş yerlerinin olduğu cadde ve sokaklarda insan hareketliliği yaşanırken, diğer yerlerde sessizlik gözlendi.

Büyük çoğunluğu maske takan vatandaşların, bankalarda işlem yaptırmak için sosyal mesafe kuralına uyarak sıra beklediği görüldü.

Dışarı maskesiz çıkmanın yasaklandığı Rize ve Gümüşhane'de polis ekipleri denetimlerini sıklaştırırken, Artvin'de ise uzun bir aradan sonra halk pazarının kurulmasıyla salgın sürecindeki en hareketli günlerden biri yaşanıyor.

- Doğu Akdeniz'de "Evde Kal" çağrısına uyuluyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlendi.

Adana'da, Uğur Mumcu Meydanı, Merkez Park ve Atatürk Parkı ile işlek caddelerde sakinlik hakim oldu.

Mersin'de Cumhuriyet Alanı ve Atatürk Meydanı ile sahil bandında sakinlik gözlendi. Kentin bazı noktalarında ise kısmen araç ve yaya yoğunluğunun artığı görüldü.

Hatay'da Atatürk Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı ve işlek caddelerde sessizlik hakim oldu.

Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları boş kaldı.

Erzurum'un en işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı Kent ve Yakutiye Kent meydanlarında kısmi yoğunluk yaşanırken, Tebrizkapı ve Erzincankapı semtlerinin sakin olduğu görüldü.

Kars'ta Kazım Karabekir ile Faikbey caddeleri, Cumhuriyet Meydanı ve Kars Kalesi çevresi sakinliğini korurken, Faikbey Caddesi'nde hareketlilik gözlendi.

Erzincan, Iğdır ve Ağrı'da haftanın ilk günü olmasına rağmen kent merkezleri sakin.

Ardahan'da Kongre Caddesi, Milli Egemenlik Parkı başta olmak üzere kente genel manada yoğunluk yaşanmadı.

Tunceli'de kent merkezinde kısmi yoğunluk görülürken, maskesiz dolaşmanın yasak olduğu şehirde vatandaşların da yasağa riayet ettikleri gözlendi.

- Orta Karadeniz'de kısmi yoğunluk oluşuyor

Sinop'ta bazı işlek cadde ve sahillerde yaya ve araç trafiğindeki artış dikkati çekiyor.

Çorum'da işlek noktalardan Gazi Caddesi ile Hürriyet Meydanı'nda yaya ve araç trafiğinde kısmen yoğunluk yaşanıyor.

Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşarken Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlar yer yer yoğunluk oluşturuyor.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor.

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı ve Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda yaya ve araç trafiğinde kısmen yoğunluk yaşandığı görüldü.

Amasya'da ise Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda sakinlik gözlendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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